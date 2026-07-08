鉅亨速報

盤後速報 - 凌華(6166)次交易(9)日除息1.2元，參考價134.3元

鉅亨網新聞中心

凌華(6166-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為134.3元，相較今日收盤價135.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率0.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 135.50 1.19899 0.88% 0.0
2025/07/10 62.2 0.93278 1.5% 0.0
2024/07/11 80.7 1.0 1.24% 0.0
2023/07/12 73.4 2.5 3.41% 0.0
2022/07/12 55.4 0.3 0.54% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
凌華135.5+5.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty