盤後速報 - 凌華(6166)次交易(9)日除息1.2元，參考價134.3元
鉅亨網新聞中心
凌華(6166-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為134.3元，相較今日收盤價135.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率0.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|135.50
|1.19899
|0.88%
|0.0
|2025/07/10
|62.2
|0.93278
|1.5%
|0.0
|2024/07/11
|80.7
|1.0
|1.24%
|0.0
|2023/07/12
|73.4
|2.5
|3.41%
|0.0
|2022/07/12
|55.4
|0.3
|0.54%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 凌華(6166)大漲7.78%，報138.5元
- 凌華6月營收創單月次高 Q2、上半年同創新高
- 盤後速報 - 凌華(6166)下週(7月9日)除息1.2元，預估參考價133.8元
- 盤中速報 - 凌華(6166)大跌7.17%，報129.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇