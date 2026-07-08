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盤後速報 - 瀚宇博(5469)次交易(9)日除息2.52元，參考價80.98元

鉅亨網新聞中心

瀚宇博(5469-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.52元。

首日參考價為80.98元，相較今日收盤價83.50元，息值合計為2.52元，股息殖利率3.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 83.50 2.52118 3.02% 0.0
2025/07/09 59.6 2.52472 4.24% 0.0
2024/07/09 54.6 1.60914 2.95% 0.0
2023/07/19 50.2 2.4 4.78% 0.0
2022/08/09 31.8 2.2 6.92% 0.0


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