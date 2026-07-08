盤後速報 - 瀚宇博(5469)次交易(9)日除息2.52元，參考價80.98元
鉅亨網新聞中心
瀚宇博(5469-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.52元。
首日參考價為80.98元，相較今日收盤價83.50元，息值合計為2.52元，股息殖利率3.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|83.50
|2.52118
|3.02%
|0.0
|2025/07/09
|59.6
|2.52472
|4.24%
|0.0
|2024/07/09
|54.6
|1.60914
|2.95%
|0.0
|2023/07/19
|50.2
|2.4
|4.78%
|0.0
|2022/08/09
|31.8
|2.2
|6.92%
|0.0
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