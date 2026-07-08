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盤後速報 - 德淵(4720)次交易(9)日除息0.4元，參考價23.45元

鉅亨網新聞中心

德淵(4720-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為23.45元，相較今日收盤價23.85元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 23.85 0.4 1.68% 0.0
2025/07/09 16.05 1.0 6.23% 0.0
2024/07/25 23.25 0.53586 2.3% 0.0
2023/08/03 14.7 0.2 1.36% 0.0
2022/08/01 13.8 0.2 1.45% 0.0


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