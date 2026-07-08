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盤後速報 - 旭然(4556)次交易(9)日除息0.6元，參考價92.1元

鉅亨網新聞中心

旭然(4556-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為92.1元，相較今日收盤價92.70元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 92.70 0.6 0.65% 0.0
2025/07/14 25.7 0.3 1.17% 0.0
2024/08/28 34.55 0.25 0.72% 0.1
2023/08/07 30.05 0.52 1.73% 0.0
2022/09/08 30.45 0.35 1.15% 0.0


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