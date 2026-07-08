盤後速報 - 旭然(4556)次交易(9)日除息0.6元，參考價92.1元
鉅亨網新聞中心
旭然(4556-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為92.1元，相較今日收盤價92.70元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|92.70
|0.6
|0.65%
|0.0
|2025/07/14
|25.7
|0.3
|1.17%
|0.0
|2024/08/28
|34.55
|0.25
|0.72%
|0.1
|2023/08/07
|30.05
|0.52
|1.73%
|0.0
|2022/09/08
|30.45
|0.35
|1.15%
|0.0
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