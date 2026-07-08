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盤後速報 - 凌群(2453)次交易(9)日除息2.8元，參考價53.9元

鉅亨網新聞中心

凌群(2453-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為53.9元，相較今日收盤價56.70元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 56.70 2.8 4.94% 0.0
2025/07/10 58.5 2.6 4.44% 0.0
2024/07/11 68.2 2.4 3.52% 0.0
2023/07/13 67.1 2.2 3.28% 0.0
2022/07/14 26.5 1.9 7.17% 0.0


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