盤後速報 - 凌群(2453)次交易(9)日除息2.8元，參考價53.9元
鉅亨網新聞中心
凌群(2453-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為53.9元，相較今日收盤價56.70元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.94%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|56.70
|2.8
|4.94%
|0.0
|2025/07/10
|58.5
|2.6
|4.44%
|0.0
|2024/07/11
|68.2
|2.4
|3.52%
|0.0
|2023/07/13
|67.1
|2.2
|3.28%
|0.0
|2022/07/14
|26.5
|1.9
|7.17%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 凌群(2453)下週(7月9日)除息2.8元，預估參考價53.8元
- 盤中速報 - 凌群(2453)大漲7.13%，報61.6元
- 凌群:公告本公司除息基準日及相關事宜
- 凌群:公告本公司115年股東常會重要決議事項
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇