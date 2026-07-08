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盤後速報 - 福懋科(8131)下週(7月15日)除息1元，預估參考價74.0元

鉅亨網新聞中心

福懋科(8131-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月8日)收盤價75.00元計算，預估參考價為74.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋科(8131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。近5日股價上漲9.72%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 75.00 1.0 1.33% 0.0
2025/07/22 28.35 1.45 5.11% 0.0
2024/07/30 37.45 0.9 2.4% 0.0
2023/07/12 43.7 3.3 7.55% 0.0
2022/07/19 38.25 2.5 6.54% 0.0

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