盤後速報 - 福懋科(8131)下週(7月15日)除息1元，預估參考價74.0元
鉅亨網新聞中心
福懋科(8131-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月8日)收盤價75.00元計算，預估參考價為74.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋科(8131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。近5日股價上漲9.72%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|75.00
|1.0
|1.33%
|0.0
|2025/07/22
|28.35
|1.45
|5.11%
|0.0
|2024/07/30
|37.45
|0.9
|2.4%
|0.0
|2023/07/12
|43.7
|3.3
|7.55%
|0.0
|2022/07/19
|38.25
|2.5
|6.54%
|0.0
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