半導體回檔只是健康修正？美銀喊買美光 估AI投資2027年衝上1.5兆美元
鉅亨網新聞中心
美國銀行 (BAC-US) 證券最新發布半導體產業報告指出，近期半導體類股回檔屬於市場正常修正，而非產業基本面出現結構性轉變。報告認為，在人工智慧 (AI) 長期需求持續成長帶動下，記憶體晶片產業仍具顯著投資價值，並重申對美光 (MU-US) 的「買進」評級，列為首選投資標的。
美國銀行分析師 Vivek Arya 於 7 月 6 日發布的報告指出，費城半導體指數 (SOX) 在第二季累計大漲 88% 後，第三季截至目前已回檔約 11%。他認為，這波修正符合半導體產業過去的季節性走勢，可視為「夏季健康重置」(Summer Reset)，而非 AI 需求轉弱的訊號。
報告指出，歷史經驗顯示，半導體類股在夏季經常出現整理，待市場完成獲利了結與估值修正後，秋季往往迎來新一波反彈行情。因此，目前市場修正不應被解讀為 AI 投資週期結束，而是長多格局中的正常整理。
美國銀行表示，近期市場受到中國開源大型語言模型快速發展，以及投資人對 AI 資本支出 (CapEx) 是否能持續成長的疑慮影響，使半導體類股短線承受賣壓。不過，該行認為，這些因素並未改變全球 AI 基礎建設長期擴張趨勢。
報告預估，到 2027 年，全球雲端運算及 AI 基礎建設資本支出將逼近 1.5 兆美元，較目前水準成長約 40% 至 50%。推動成長的主要因素包括 AI 算力需求持續增加、AI 代理人 (AI Agents) 加速落地，以及高階半導體供應鏈仍面臨結構性供給限制。
在記憶體晶片方面，美國銀行認為，隨著高頻寬記憶體 (HBM)、DDR5 及企業級儲存需求持續擴大，加上 AI 伺服器持續拉動 DRAM 及 NAND Flash 需求，記憶體產業仍將是 AI 投資浪潮的重要受惠者，估值修復空間依然明確。
因此，報告重申對美光的「買進」評級，並維持目標價 1,550 美元，認為公司仍是目前記憶體產業中最具吸引力的投資標的。
美國銀行指出，市場目前更應聚焦 AI 需求是否持續轉化為企業獲利，而非短期股價波動。隨著超大型雲端服務業者持續擴大 AI 投資，以及全球資料中心建設需求增加，半導體產業中長期基本面仍維持正向。
市場人士也指出，今年半導體類股經歷大幅上漲後，短期出現獲利了結屬正常現象。若 AI 基礎建設投資維持高速成長，記憶體、先進封裝、高速互連及 AI 晶片等族群，仍可望成為下一波半導體行情的重要推動力。
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