盤中速報 - Bonk大跌9.38%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過9.38%，最新價格0美元，總成交量達0.13億美元，總市值3.74億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：87,994,760,038,461。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.98%
- 近 1 月：+10.14%
- 近 3 月：-19.97%
- 近 6 月：-56.22%
- 今年以來：-40.44%
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