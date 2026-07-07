鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.69億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,250美元，24小時漲跌幅+0.62%；以太幣(ETH)現報價格1,774.19美元，24小時漲跌幅+0.61%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達19.69億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.8億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；TLM(TLM)24小時跌幅12.7%；yearn.finance(YFI)24小時跌幅14.8%。
近一週漲幅：DYDX(DYDX)近一週漲幅27.7%；DODO(DODO)近一週漲幅13.9%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅12.5%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅291%；NFPrompt Token(NFP)近一週跌幅40.3%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅39.7%。
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