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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估下修至0.09元，預估目標價為21.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元下修至0.09元，其中最高估值0.71元，最低估值-0.17元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.71(0.71)1.341.821.94
最低值-0.17(-0.17)0.090.161.72
平均值0.2(0.2)0.781.281.81
中位數0.09(0.1)0.771.31.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.14億54.20億63.85億71.61億
最低值43.70億51.76億60.38億69.35億
平均值44.15億52.74億62.16億70.40億
中位數44.05億52.53億62.22億70.32億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-2.75-0.660.01-0.79
營業收入19.04億22.76億28.11億35.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKLAR

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