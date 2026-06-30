鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.1元，其中最高估值0.71元，最低估值-0.17元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.71(0.71)
|1.34
|1.82
|1.94
|最低值
|-0.17(-0.17)
|0.09
|0.16
|1.72
|平均值
|0.2(0.2)
|0.78
|1.28
|1.81
|中位數
|0.1(0.09)
|0.77
|1.3
|1.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.14億
|54.20億
|63.85億
|71.61億
|最低值
|43.70億
|51.76億
|60.38億
|69.35億
|平均值
|44.15億
|52.74億
|62.16億
|70.40億
|中位數
|44.05億
|52.53億
|62.22億
|70.32億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.75
|-0.66
|0.01
|-0.79
|營業收入
|19.04億
|22.76億
|28.11億
|35.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為30.27元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至14.17元，預估目標價為221.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至4.54元，預估目標價為69.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為330.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇