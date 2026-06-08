定穎5月營收25.16億元創新高 6月出貨平順將推升Q2再登高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-08 18:56

PCB 廠定穎 (3715-TW) 在 2026 年第二季營運逐步反映對客戶端價格上漲的效益，定穎今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收以 26.15 億元改寫單歷史新高，月增 21.81%，年增 69.11%，累計 1-5 月營收 102.18 億元年增 34.32%。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎 2026 年 5 月 營收的明顯成長，主要出貨重點在汽車板及儲存裝置的應用，同時，在定穎已通知客戶端的價格調漲部分生效，也加速客戶的拉貨節奏。

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定穎在 6 月的產品價格調漲效應下，目前客戶端拉貨依舊平順，法人推估定穎 2026 年第二季營收可望改寫首季創下的 56.32 億元單季營收新高紀錄。

定穎 2026 年第一季營收 56.32 億元創新高，但最新公布的首季稅後虧損 2.09 億元，單季每股虧損 0.74 元，定穎首季的營運的出現虧損，主要在認列匯兌損失 4.6 億元，侵蝕本業的獲利，加上原物料上漲也是一大不利因素；預期第二季營運將再創新高，將較首季營收有雙位數的成長。

定穎 2026 年第一季營收 56.32 億元，毛利率爲 16.12%，季減 1.64 個百分點，年減 2.87 個百分點，首季稅後虧損 2.09 億元，較上季及去年同期都由盈轉虧，單季每股虧損 0.74 元。

定穎指出，2026 年第一季因美元對泰幣升值及泰幣對人民幣貶值，造成的匯兌損失 4.6 億元，侵蝕本業的獲利；在第二季工作天數趨於正常且貨幣走勢趨於穩定，且在原物料價格將向客戶反映，預期第二季營運將再創新高，將較首季營收有雙位數的成長，且預售將由虧轉盈。

定穎在 2026 年第二季將以儲存應用及汽車板爲主要出貨結構，2026 年下半年將以 AI 相關應用板爲出貨主力。