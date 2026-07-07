雅特力Q2營收9.6億元倍增創單季新高 上半年營收與去年全年相當
鉅亨網記者魏志豪 台北
智原 (3035-TW) 旗下 MCU 業者雅特力 - KY(6907-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 3.7 億元，月成長 20%，年成長 114%，第二季營收 9.6 億元，季增 47%，年成長 102%，並創下單季新高，累計上半年營收 16.2 億元，年增 90%，已與去年全年營收 16.7 億元相當。
雅特力 - KY 指出，受惠於客戶需求穩健回升、重點應用項目持續推進，以及主要產品線出貨動能增強的三大引擎驅動下，第二季營收呈現月月高走勢，並創下單季歷史新高。
展望後市，雅特力 - KY 對於下半年市場需求及中長期發展維持樂觀態度，目前下半年訂單需求相對明確，能見度正逐步向年底延伸。面對全球供應鏈環境仍存在不確定性，公司將持續強化供應鏈韌性與產能規劃，積極擴大關鍵產品產出能力，以降低供應鏈波動對客戶交付的影響。
雅特力 - KY 強調，穩定供貨、可靠品質及長期服務能力，是客戶選擇 MCU 供應商的重要關鍵，雅特力未來將持續優化供應鏈管理，並與上下游合作夥伴緊密協作，確保客戶項目順利推進。
雅特力 - KY 將持續聚焦四大戰略方向，產品技術升級、供應鏈穩定、客戶服務與全球市場拓展，積極把握工業自動化、智能家電、無人機、機器人及智慧感測等市場機會。對於後續營運表現維持審慎樂觀，並將持續以高性價比、高可靠度及完整產品組合，深化與客戶及合作夥伴的長期合作關係，強化企業長期成長動能。
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