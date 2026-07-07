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盤後速報 - 博智(8155)次交易(8)日除息5.16元，參考價344.84元

鉅亨網新聞中心

博智(8155-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.16元。

首日參考價為344.84元，相較今日收盤價350.00元，息值合計為5.16元，股息殖利率1.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 350.00 5.1577 1.47% 0.0
2025/06/26 124.0 3.8 3.06% 0.0
2024/07/01 144.0 3.6 2.5% 0.0
2023/07/27 171.0 7.3014 4.27% 0.0
2022/07/28 125.0 6.0 4.8% 0.0


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