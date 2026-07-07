盤後速報 - 博智(8155)次交易(8)日除息5.16元，參考價344.84元
鉅亨網新聞中心
博智(8155-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.16元。
首日參考價為344.84元，相較今日收盤價350.00元，息值合計為5.16元，股息殖利率1.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|350.00
|5.1577
|1.47%
|0.0
|2025/06/26
|124.0
|3.8
|3.06%
|0.0
|2024/07/01
|144.0
|3.6
|2.5%
|0.0
|2023/07/27
|171.0
|7.3014
|4.27%
|0.0
|2022/07/28
|125.0
|6.0
|4.8%
|0.0
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