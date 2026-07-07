盤後速報 - 天虹(6937)次交易(8)日除息1.4元，參考價262.6元
鉅亨網新聞中心
天虹(6937-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為262.6元，相較今日收盤價264.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|264.00
|1.4
|0.53%
|0.0
|2025/07/09
|211.0
|2.10252
|1.0%
|0.0
|2024/07/16
|316.0
|2.0
|0.63%
|0.0
|2023/08/17
|219.0
|1.0
|0.46%
|0.0
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