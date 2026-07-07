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盤後速報 - 天虹(6937)次交易(8)日除息1.4元，參考價262.6元

鉅亨網新聞中心

天虹(6937-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為262.6元，相較今日收盤價264.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 264.00 1.4 0.53% 0.0
2025/07/09 211.0 2.10252 1.0% 0.0
2024/07/16 316.0 2.0 0.63% 0.0
2023/08/17 219.0 1.0 0.46% 0.0


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