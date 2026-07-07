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盤後速報 - 千附精密(6829)次交易(8)日除息3.5元，參考價205.0元

鉅亨網新聞中心

千附精密(6829-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為205.0元，相較今日收盤價208.50元，息值合計為3.5元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 208.50 3.5 1.68% 0.0
2025/07/09 114.0 5.0 4.39% 0.0
2024/07/16 125.5 3.0 2.39% 0.0
2023/07/07 134.5 5.4 4.01% 0.0
2022/07/27 72.6 3.6364 5.01% 0.0


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