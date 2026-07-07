鉅亨速報

盤後速報 - 旺玖(6233)次交易(8)日除息0.75元，參考價24.5元

鉅亨網新聞中心

旺玖(6233-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。

首日參考價為24.5元，相較今日收盤價25.25元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 25.25 0.7505 2.97% 0.0
2025/07/07 20.8 0.3595 1.73% 0.0
2024/07/08 37.55 0.2092 0.56% 0.0
2023/07/06 27.9 0.4839 1.73% 0.0
2008/08/06 24.9 0.6297 2.53% 0.07


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
旺玖25.25-0.98%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty