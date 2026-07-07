盤後速報 - 旺玖(6233)次交易(8)日除息0.75元，參考價24.5元
鉅亨網新聞中心
旺玖(6233-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。
首日參考價為24.5元，相較今日收盤價25.25元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|25.25
|0.7505
|2.97%
|0.0
|2025/07/07
|20.8
|0.3595
|1.73%
|0.0
|2024/07/08
|37.55
|0.2092
|0.56%
|0.0
|2023/07/06
|27.9
|0.4839
|1.73%
|0.0
|2008/08/06
|24.9
|0.6297
|2.53%
|0.07
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