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盤後速報 - 大銀微系統(4576)次交易(8)日除息0.8元，參考價222.2元

鉅亨網新聞中心

大銀微系統(4576-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為222.2元，相較今日收盤價223.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 223.00 0.8 0.36% 0.0
2025/07/17 111.5 0.2 0.18% 0.0
2024/07/17 80.3 0.1 0.12% 0.0
2023/07/19 70.9 1.0 1.41% 0.0
2022/07/20 90.0 1.0 1.11% 0.0


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