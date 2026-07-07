盤後速報 - 大銀微系統(4576)次交易(8)日除息0.8元，參考價222.2元
鉅亨網新聞中心
大銀微系統(4576-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為222.2元，相較今日收盤價223.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|223.00
|0.8
|0.36%
|0.0
|2025/07/17
|111.5
|0.2
|0.18%
|0.0
|2024/07/17
|80.3
|0.1
|0.12%
|0.0
|2023/07/19
|70.9
|1.0
|1.41%
|0.0
|2022/07/20
|90.0
|1.0
|1.11%
|0.0
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