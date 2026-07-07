盤後速報 - 漢翔(2634)次交易(8)日除息0.78元，參考價57.62元
鉅亨網新聞中心
漢翔(2634-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.78元。
首日參考價為57.62元，相較今日收盤價58.40元，息值合計為0.78元，股息殖利率1.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|58.40
|0.778
|1.33%
|0.0
|2025/07/09
|43.0
|1.38
|3.21%
|0.0
|2024/07/10
|52.3
|1.42
|2.72%
|0.0
|2023/07/11
|58.3
|1.08
|1.85%
|0.0
|2022/07/12
|34.35
|0.35
|1.02%
|0.0
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