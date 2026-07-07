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盤後速報 - 漢翔(2634)次交易(8)日除息0.78元，參考價57.62元

鉅亨網新聞中心

漢翔(2634-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.78元。

首日參考價為57.62元，相較今日收盤價58.40元，息值合計為0.78元，股息殖利率1.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 58.40 0.778 1.33% 0.0
2025/07/09 43.0 1.38 3.21% 0.0
2024/07/10 52.3 1.42 2.72% 0.0
2023/07/11 58.3 1.08 1.85% 0.0
2022/07/12 34.35 0.35 1.02% 0.0


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