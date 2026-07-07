盤後速報 - 輔信(2405)次交易(8)日除息0.1元，參考價17.1元
鉅亨網新聞中心
輔信(2405-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為17.1元，相較今日收盤價17.20元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|17.20
|0.1
|0.58%
|0.0
|2025/07/03
|15.8
|0.17
|1.08%
|0.0
|2024/07/22
|23.85
|0.17
|0.71%
|0.0
|2023/07/25
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2017/09/07
|11.35
|0.12
|1.06%
|0.0
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