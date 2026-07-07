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盤後速報 - 輔信(2405)次交易(8)日除息0.1元，參考價17.1元

鉅亨網新聞中心

輔信(2405-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為17.1元，相較今日收盤價17.20元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 17.20 0.1 0.58% 0.0
2025/07/03 15.8 0.17 1.08% 0.0
2024/07/22 23.85 0.17 0.71% 0.0
2023/07/25 15.35 0.2 1.3% 0.0
2017/09/07 11.35 0.12 1.06% 0.0


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