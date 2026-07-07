盤後速報 - 勝品(6556)下週(7月14日)除息3.5元，預估參考價69.1元
鉅亨網新聞中心
勝品(6556-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月7日)收盤價72.60元計算，預估參考價為69.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
勝品(6556-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體、電器及視聽電子產品製造及銷售。有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件、電子材料製造及銷售。近5日股價上漲1.81%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|72.60
|3.5
|4.82%
|0.0
|2025/07/15
|73.1
|4.2
|5.75%
|0.0
|2024/07/11
|104.0
|3.0
|2.88%
|0.0
|2023/07/13
|111.5
|5.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/14
|59.8
|3.2
|5.35%
|0.0
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