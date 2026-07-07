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盤後速報 - 勝品(6556)下週(7月14日)除息3.5元，預估參考價69.1元

鉅亨網新聞中心

勝品(6556-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月7日)收盤價72.60元計算，預估參考價為69.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

勝品(6556-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體、電器及視聽電子產品製造及銷售。有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件、電子材料製造及銷售。近5日股價上漲1.81%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 72.60 3.5 4.82% 0.0
2025/07/15 73.1 4.2 5.75% 0.0
2024/07/11 104.0 3.0 2.88% 0.0
2023/07/13 111.5 5.0 4.48% 0.0
2022/07/14 59.8 3.2 5.35% 0.0

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集中市場加權指數45479.11-2.31%
勝品72.6-0.68%

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