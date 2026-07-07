盤後速報 - 松上(6156)下週(7月14日)除息0.2元，預估參考價28.2元
鉅亨網新聞中心
松上(6156-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月7日)收盤價28.40元計算，預估參考價為28.2元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
松上(6156-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板、磁性元件、變壓器、運動護具。近5日股價上漲13.9%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|28.40
|0.2
|0.7%
|0.0
|2025/08/14
|25.15
|1.0
|3.98%
|0.0
|2024/08/14
|26.95
|0.7987
|2.96%
|0.0
|2023/08/10
|22.05
|0.8
|3.63%
|0.0
|2022/10/18
|16.35
|0.5161
|3.16%
|0.0
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