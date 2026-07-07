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盤後速報 - 松上(6156)下週(7月14日)除息0.2元，預估參考價28.2元

鉅亨網新聞中心

松上(6156-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月7日)收盤價28.40元計算，預估參考價為28.2元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

松上(6156-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板、磁性元件、變壓器、運動護具。近5日股價上漲13.9%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 28.40 0.2 0.7% 0.0
2025/08/14 25.15 1.0 3.98% 0.0
2024/08/14 26.95 0.7987 2.96% 0.0
2023/08/10 22.05 0.8 3.63% 0.0
2022/10/18 16.35 0.5161 3.16% 0.0

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