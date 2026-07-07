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盤後速報 - 聯嘉投控(3717)下週(7月14日)除息0.2元，預估參考價27.4元

鉅亨網新聞中心

聯嘉投控(3717-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月7日)收盤價27.60元計算，預估參考價為27.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯嘉投控(3717-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。近5日股價上漲13.1%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 27.60 0.19706 0.71% 0.0
2026/05/28 22.0 0.29156 1.33% 0.0

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