盤後速報 - 聯嘉投控(3717)下週(7月14日)除息0.2元，預估參考價27.4元
鉅亨網新聞中心
聯嘉投控(3717-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月7日)收盤價27.60元計算，預估參考價為27.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯嘉投控(3717-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。近5日股價上漲13.1%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|27.60
|0.19706
|0.71%
|0.0
|2026/05/28
|22.0
|0.29156
|1.33%
|0.0
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