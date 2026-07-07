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泓格(3577-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月7日)收盤價120.50元計算，預估參考價為118.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓格(3577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業電腦相關產品研發、製造銷售及電腦軟體代理買賣。遠端控制器之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。工控介面卡之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。近5日股價上漲14.1%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|120.50
|2.0
|1.66%
|0.0
|2025/07/10
|92.8
|1.5
|1.62%
|0.0
|2024/07/11
|54.8
|1.0
|1.82%
|0.0
|2023/09/21
|82.8
|1.5
|1.81%
|1.0
|2022/09/02
|86.6
|1.5
|1.73%
|1.0
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