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盤後速報 - 皇龍(3512)下週(7月14日)除息1.8元，預估參考價19.05元

鉅亨網新聞中心

皇龍(3512-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月7日)收盤價20.85元計算，預估參考價為19.05元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇龍(3512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。近5日股價上漲3.21%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 20.85 1.8 8.63% 0.0
2025/07/07 25.15 1.2 4.77% 0.0
2024/07/02 43.65 3.2057 7.34% 0.0
2023/07/18 32.85 2.9999 9.13% 0.0
2022/07/13 32.1 3.0 9.35% 0.0

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