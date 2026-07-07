盤後速報 - 皇龍(3512)下週(7月14日)除息1.8元，預估參考價19.05元
鉅亨網新聞中心
皇龍(3512-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月7日)收盤價20.85元計算，預估參考價為19.05元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇龍(3512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。近5日股價上漲3.21%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|20.85
|1.8
|8.63%
|0.0
|2025/07/07
|25.15
|1.2
|4.77%
|0.0
|2024/07/02
|43.65
|3.2057
|7.34%
|0.0
|2023/07/18
|32.85
|2.9999
|9.13%
|0.0
|2022/07/13
|32.1
|3.0
|9.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 皇龍(3512)5月營收2,741萬元年增率高達190.41％
- 營收速報 - 皇龍(3512)4月營收1,673萬元年增率高達147.8％
- 皇龍6月營收0.16億元年減57.62% 1—6月達2.73億元
- 皇龍:公告本公司董事長訂定除息基準日
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇