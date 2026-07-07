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營收速報 - 台火(9902)6月營收834萬元年增率高達111.6％

鉅亨網新聞中心

台火(9902-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣834萬元，年增率111.6%，月增率283.23%。

今年1-6月累計營收為4,277萬元，累計年增率-62.16%。

最新價為13.75元，近5日股價上漲2.95%，相關其 他上漲2.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+156 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 834萬 112% 283%
26/5 218萬 -94% -77%
26/4 955萬 1% -35%
26/3 1,457萬 508% 262%
26/2 403萬 -93% -2%
26/1 411萬 66% -93%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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