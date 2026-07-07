營收速報 - 威強電(3022)6月營收9.63億元年增率高達79.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.82億元，累計年增率18.78%。
最新價為87.6元，近5日股價上漲5.47%，相關電腦週邊上漲6.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+353 張
- 外資買賣超：+211 張
- 投信買賣超：+27 張
- 自營商買賣超：+115 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.63億
|80%
|8%
|26/5
|8.89億
|92%
|39%
|26/4
|6.38億
|-4%
|-12%
|26/3
|7.29億
|10%
|78%
|26/2
|4.09億
|-31%
|-10%
|26/1
|4.55億
|-13%
|-30%
威強電(3022-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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