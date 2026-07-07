鉅亨速報

營收速報 - 威強電(3022)6月營收9.63億元年增率高達79.97％

鉅亨網新聞中心

威強電(3022-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9.63億元，年增率79.97%，月增率8.34%。

今年1-6月累計營收為40.82億元，累計年增率18.78%。

最新價為87.6元，近5日股價上漲5.47%，相關電腦週邊上漲6.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+353 張
  • 外資買賣超：+211 張
  • 投信買賣超：+27 張
  • 自營商買賣超：+115 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9.63億 80% 8%
26/5 8.89億 92% 39%
26/4 6.38億 -4% -12%
26/3 7.29億 10% 78%
26/2 4.09億 -31% -10%
26/1 4.55億 -13% -30%

威強電(3022-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收威強電

相關行情

台股首頁我要存股
威強電87.6+0.92%
美元/台幣32.143+0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
威強電

65.52%

勝率

#波段上揚股

偏強
威強電

65.52%

勝率

#極短線強勢

偏強
威強電

65.52%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
威強電

65.52%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty