展碁攜手Adobe搶進AI Agent數位創作時代 串聯蘋果、輝達、甲尚科技共築完整生態圈
鉅亨網記者吳承諦 台北
展碁國際 (6776-TW) 今 (26) 日於台北舉辦第四屆「Digital Creation Solutions Day」，由展碁國際旗下代理的 Adobe 與蘋果（Apple）兩大品牌生態系領銜，並偕同 NVIDIA Studio、3D 角色動畫領域領導品牌甲尚科技（Reallusion）共同參與，吸引超過 300 位動畫師、設計師及數位影像（Computer Graphics）創作者共襄盛舉，現場交流熱烈。
展碁國際整合 AI 軟體、硬體與雲端算力資源，串聯旗下多元代理品牌，活動以「AI × 數位創作嘉年華」為主題，聚焦四大品牌的 Agent 工作流實戰。Adobe 以「全雲端算力」為主軸，展現開放式 AI 生態系的整合力，透過 Firefly 串聯 Google、OpenAI 等生成模型，並支援以 Claude 等對話式 AI 助理用自然語言靈活調度各家工具與模型。
創作者能流暢完成從 Creative Cloud 多模型生成、Express 排版，一路無縫接軌至 Acrobat Studio 交付的全新工作流，大幅提升製作效率。
此外，展碁國際董事長林佳璋也親自分享 Adobe AI 工具的實際應用經驗，示範如何運用 Adobe Firefly 快速完成影片企劃、素材生成與內容剪輯。透過 AI 協作，不僅有效縮短內容製作時程，更能加速企業在品牌行銷、產品推廣及內部溝通等多元場景的內容創新，提升整體工作效率與市場溝通效能。
蘋果現場分享搭載 A18 Pro 晶片的 MacBook Neo 筆電，透過極致輕量化設計與低功耗效能，結合全新 MCP 協議，建構安全且易於管理的企業級 AI 裝置架構。同時，在工作流程整合方面，進一步串聯 Apple Business 與 Adobe 多模型創作生態系，協助企業與創作者兼顧創作彈性、工作效率與資訊安全，加速 AI 應用落地。
在 AI 應用日益仰賴算力的趨勢下，NVIDIA Studio 則強調雲端與地端運算的整合優勢，透過 RTX GPU 的高效能本地端運算能力，企業不僅能兼顧資料隱私與成本效益，所生成的內容亦可快速匯入 Adobe 軟體環境，打造兼具效率與安全性的 AI 創作工作流程。
在 3D 創作領域，甲尚科技展示最新推出的 iClone Personal（個人免費版）並同步公開 AI Studio 創作平台。該平台透過結合 3D 控制與 AI 渲染技術，大幅提升角色一致性（Character Consistency）與身分精準度（Identity Precision），有效降低 AI 生成過程中的不確定性與隨機性。
創作者不僅能一站式完美銜接傳統 3D 製程與生成式 AI 工作流，還能運用既有的 3D 角色資源或個人照片，快速生成高度一致性的 AI 演員，進一步提升製作效率、打造影視等級的動畫作品，全面推動 3D 與 AI 技術的深度融合與創作流程革新。
展碁國際以最新的 AI 技術與軟硬體整合應用，協助創作者優化工作流程，更為創作者與企業打造一站式數位創作解決方案，現場亦集結華康字型、 QSAN、QNAP、ASUSTOR、PANTONE、The Joy Factory 等多家合作夥伴設展，打造完整的數位創作生態圈。未來將持續攜手合作夥伴推動 AI Agent 工作流落地應用，協助台灣創意產業掌握 AI 時代轉型契機。
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