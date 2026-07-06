鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-06 18:44

高階檢測領導廠商耕興 (6146-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收 4.17 億元，月增 0.5%，年增 12.7%，累計第二季單季營收約 12.42 億元，年增 12%，創 3 年來單季營收新高，主要是受惠美國新制度的轉單效應，下半年有望擴大轉單，全年營運轉旺。

董事長黃文亮表示，成長動能來自兩大主軸，一是 AI 筆電、5G 旗艦手機帶動的高階網通檢測業務持續強勁，新科技帶來新的檢測商機。二是美國聯邦通信委員會 (FCC) 強化檢測的監管新制，雖然 2027 年底才正式實施，但因實驗室建置通常需要一至兩年，因此來自未與美國簽訂相互承認協議 (MRA) 國家訂單強勁，目前已明顯感受到轉單商機。

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黃文亮進一步指出，公司正積極擴編自動化設備與人員，搶攻這波轉單紅利。美國新制未來將優先採認美國本土或無國家安全疑慮實驗室出具的報告，台灣實驗室明確列於採認範圍之內，而耕興是台商唯一在美國擁有發證資格的實驗室，可協助非 MRA 國家製造商取得認證。

耕興亦已布局實體 AI 與高端 IoT 領域，AI 筆電、5G 旗艦手機、企業級商用 AP 等產品檢測需求依然強勁，高階聯網終端裝置持續擴散至更多應用領域，帶動檢測需求大增，目前已有無人機、智慧眼鏡及機器狗無線連網模組等新終端產品訂單，此類高門檻、高單價的新型終端檢測業務，預期將持續帶來實質貢獻。