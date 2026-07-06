盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(7)日除息4元，參考價51.8元
鉅亨網新聞中心
動力-KY(6591-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為51.8元，相較今日收盤價55.80元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|55.80
|4.0
|7.17%
|0.0
|2025/07/30
|67.1
|2.34854
|3.5%
|0.0
|2024/07/05
|62.0
|2.7213
|4.39%
|0.0
|2023/07/03
|54.0
|3.93855
|7.29%
|0.0
|2022/06/28
|58.8
|4.0
|6.8%
|0.0
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