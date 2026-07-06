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盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(7)日除息4元，參考價51.8元

鉅亨網新聞中心

動力-KY(6591-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為51.8元，相較今日收盤價55.80元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 55.80 4.0 7.17% 0.0
2025/07/30 67.1 2.34854 3.5% 0.0
2024/07/05 62.0 2.7213 4.39% 0.0
2023/07/03 54.0 3.93855 7.29% 0.0
2022/06/28 58.8 4.0 6.8% 0.0


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