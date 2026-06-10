鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-10 10:34

動力 - KY(6591-TW) 公告 5 月營收 6386 萬元，年月雙衰退，累計前 5 月營收 4.79 億元，年減近 4 成。動力指出，主要受到 AI 熱潮資源重新配置，泛電競客戶拉貨節奏趨於審慎，拖累 5 月營收表現，也使得今 (10) 日股價弱勢，跌逾半根停板。

動力 5 月營收 6386 萬元，月減 29.36%，年減 62.69%；累計今年前 5 月營收 4.79 億元，年減 39.99%。

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動力表示，由於 AI 伺服器市場持續熱絡，產業供應鏈將資源重新配置，轉向 AI 相關應用。此外，記憶體等關鍵零組件成本上升，消費端換機需求遞延，使得泛電競相關客戶訂單拉貨節奏趨於審慎，影響營收及出貨表現。

動力提到，隨著高階 GPU、AI PC、電競筆電及創作者設備對散熱效率、噪音控制、產品壽命與結構設計要求提高，將持續強化風扇產品的高風壓、高風量、低噪音與高可靠度設計能力，提升在高階電競與多元利基領域拓展之競爭力。

展望第二季，動力指出，將持續留意記憶體與相關零組件成本、客戶庫存調整，以及終端換機需求變化，並積極推動工控、伺服器、車載電子等非電競應用市場的產品佈局，以分散單一市場波動，打造中長期成長動能。