盤後速報 - 矽格(6257)次交易(7)日除息4.25元，參考價268.75元
鉅亨網新聞中心
矽格(6257-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。
首日參考價為268.75元，相較今日收盤價273.00元，息值合計為4.25元，股息殖利率1.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|273.00
|4.24969
|1.56%
|0.0
|2025/07/08
|79.8
|4.04287
|5.07%
|0.0
|2024/06/27
|78.4
|2.59843
|3.31%
|0.0
|2023/07/27
|57.0
|4.2
|7.37%
|0.0
|2022/07/14
|50.6
|4.1298
|8.16%
|0.0
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