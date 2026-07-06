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盤後速報 - 矽格(6257)次交易(7)日除息4.25元，參考價268.75元

鉅亨網新聞中心

矽格(6257-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。

首日參考價為268.75元，相較今日收盤價273.00元，息值合計為4.25元，股息殖利率1.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 273.00 4.24969 1.56% 0.0
2025/07/08 79.8 4.04287 5.07% 0.0
2024/06/27 78.4 2.59843 3.31% 0.0
2023/07/27 57.0 4.2 7.37% 0.0
2022/07/14 50.6 4.1298 8.16% 0.0


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