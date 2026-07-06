盤後速報 - 台特化(4772)次交易(7)日除息3元，參考價280.0元
鉅亨網新聞中心
台特化(4772-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為280.0元，相較今日收盤價283.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|283.00
|3.0
|1.06%
|0.0
|2025/07/04
|158.5
|2.0
|1.26%
|0.0
|2024/06/27
|171.0
|1.0
|0.58%
|0.0
|2023/08/16
|74.6
|0.68
|0.91%
|0.0
|2022/10/19
|86.0
|0.65
|0.76%
|0.0
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