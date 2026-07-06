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盤後速報 - 台特化(4772)次交易(7)日除息3元，參考價280.0元

鉅亨網新聞中心

台特化(4772-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為280.0元，相較今日收盤價283.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 283.00 3.0 1.06% 0.0
2025/07/04 158.5 2.0 1.26% 0.0
2024/06/27 171.0 1.0 0.58% 0.0
2023/08/16 74.6 0.68 0.91% 0.0
2022/10/19 86.0 0.65 0.76% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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