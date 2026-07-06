盤後速報 - 聯發科(2454)次交易(7)日除息24.5元，參考價4100.5元
鉅亨網新聞中心
聯發科(2454-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利24.5元。
首日參考價為4100.5元，相較今日收盤價4125.00元，息值合計為24.5元，股息殖利率0.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|4125.00
|24.50022
|0.59%
|0.0
|2026/01/06
|1525.0
|29.0
|1.9%
|0.0
|2025/07/03
|1295.0
|25.00022
|1.93%
|0.0
|2025/01/02
|1415.0
|29.0
|2.05%
|0.0
|2024/07/04
|1405.0
|30.40531
|2.16%
|0.0
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