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盤後速報 - 聯發科(2454)次交易(7)日除息24.5元，參考價4100.5元

鉅亨網新聞中心

聯發科(2454-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利24.5元。

首日參考價為4100.5元，相較今日收盤價4125.00元，息值合計為24.5元，股息殖利率0.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 4125.00 24.50022 0.59% 0.0
2026/01/06 1525.0 29.0 1.9% 0.0
2025/07/03 1295.0 25.00022 1.93% 0.0
2025/01/02 1415.0 29.0 2.05% 0.0
2024/07/04 1405.0 30.40531 2.16% 0.0


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