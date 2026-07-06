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盤後速報 - 青新-創(6951)下週(7月13日)除權1.3元，預估參考價70.24元

鉅亨網新聞中心

青新-創(6951-TW)下週(7月13日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.3元。

以今日(7月6日)收盤價79.40元計算，預估參考價為70.24元，權值合計為9.17元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

青新-創(6951-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為醫療及事業廢棄物清運。廢水處理。青新木銷售。近5日股價上漲2.73%，集中市場加權指數上漲4.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/13 79.40 0.0 0.0% 1.3043479999999998
2026/06/11 83.0 4.0 4.82% 0.0
2025/06/09 64.5 3.8 5.89% 0.0
2024/06/04 68.9 2.35 3.41% 0.0

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