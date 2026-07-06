盤後速報 - 青新-創(6951)下週(7月13日)除權1.3元，預估參考價70.24元
鉅亨網新聞中心
青新-創(6951-TW)下週(7月13日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.3元。
以今日(7月6日)收盤價79.40元計算，預估參考價為70.24元，權值合計為9.17元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
青新-創(6951-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為醫療及事業廢棄物清運。廢水處理。青新木銷售。近5日股價上漲2.73%，集中市場加權指數上漲4.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/13
|79.40
|0.0
|0.0%
|1.3043479999999998
|2026/06/11
|83.0
|4.0
|4.82%
|0.0
|2025/06/09
|64.5
|3.8
|5.89%
|0.0
|2024/06/04
|68.9
|2.35
|3.41%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 10檔個股明除息大盤蒸發52點 台積電市值大減1555億元
- 盤後速報 - 青新-創(6951)次交易(11)日除息4元，參考價79.0元
- 盤後速報 - 青新-創(6951)下週(6月11日)除息4元，預估參考價78.9元
- 青新-創:公告本公司盈餘轉增資之除權基準日
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇