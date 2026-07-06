鉅亨網新聞中心 2026-07-06 16:41

港股主要指數周一 (6 日) 延續上周以來的反彈趨勢，全天高開高走。截至收盤，恒生指數漲 1.14%，報 23616.32 點，恒生科技指數漲 0.94%，報 4541.23 點，國企指數漲 1.46%，報 7812.35 點。全天大市成交額達 3147.17 億港元，南向資金表現強勁，淨買入額超過 200 億港元。

盤面上，權重科技股是支撐大盤上行的核心力道。其中，快手漲幅領先近 8%，主因大摩指其核心業務市盈率極具吸引力，且公司重組 AI 資產引發估值重估。騰訊與美團表現出色，漲幅分別約為 4.8% 與 4.7%。

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此外，醫藥板塊特別是創新藥概念股漲勢顯著，諾誠健華與中國生物製藥表現突出。受生育支持政策催化，三胎概念股集體拉升，H&H 國際控股飆漲 18.90%。

豬肉股則受惠於豬價明顯反彈，牧原股份漲超 3%。電力設備股也因 AI 算力需求帶動電網升級預期而活躍，東方電氣漲逾 6%。

另一方面，PCB 概念與半導體板塊則遭遇重挫。市場傳出輝達 Kyber NVL144 機架架構因製造工藝挑戰可能延遲至 2028 年，引發供應鏈恐慌。長飛光纖光纜重挫約 14.7%，建滔積層板與建滔集團分別下跌 12.55% 及 9.58%。

針對後市前景，華泰證券認為，隨著聯準會緊縮預期降溫，港股已出現技術性修復，建議關注超跌且基本面改善的品種，如創新藥、電力公用事業及銀行等高股息板塊。