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港股主要指數周一 (6 日) 延續上周以來的反彈趨勢，全天高開高走。截至收盤，恒生指數漲 1.14%，報 23616.32 點，恒生科技指數漲 0.94%，報 4541.23 點，國企指數漲 1.46%，報 7812.35 點。全天大市成交額達 3147.17 億港元，南向資金表現強勁，淨買入額超過 200 億港元。
盤面上，權重科技股是支撐大盤上行的核心力道。其中，快手漲幅領先近 8%，主因大摩指其核心業務市盈率極具吸引力，且公司重組 AI 資產引發估值重估。騰訊與美團表現出色，漲幅分別約為 4.8% 與 4.7%。
此外，醫藥板塊特別是創新藥概念股漲勢顯著，諾誠健華與中國生物製藥表現突出。受生育支持政策催化，三胎概念股集體拉升，H&H 國際控股飆漲 18.90%。
豬肉股則受惠於豬價明顯反彈，牧原股份漲超 3%。電力設備股也因 AI 算力需求帶動電網升級預期而活躍，東方電氣漲逾 6%。
另一方面，PCB 概念與半導體板塊則遭遇重挫。市場傳出輝達 Kyber NVL144 機架架構因製造工藝挑戰可能延遲至 2028 年，引發供應鏈恐慌。長飛光纖光纜重挫約 14.7%，建滔積層板與建滔集團分別下跌 12.55% 及 9.58%。
針對後市前景，華泰證券認為，隨著聯準會緊縮預期降溫，港股已出現技術性修復，建議關注超跌且基本面改善的品種，如創新藥、電力公用事業及銀行等高股息板塊。
中金公司指出，雖然短期存在反彈可能，但更持久的行情仍需系統性的盈利修復。在基準情形下，預計恒指中樞將在 26000 至 27000 點之間。中信證券則強調創新藥產業正轉向商業化放量與海外授權收入的正向循環，看好具備全球競爭力的龍頭企。