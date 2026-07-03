鉅亨網新聞中心 2026-07-03 16:32

香港股市周五 (3 日) 主要指數集體走強，截至收盤，恒生指數上漲 1.28% 或 295 點，收報 23,350.03 點；恒生科技指數上漲 1.00%，報 4505.41 點，國企指數上漲 1.15%。大市全日成交額顯著放大，達 3,049.5 億港元。

今日市場最矚目的焦點在於機器人概念股的全面爆發。消息面上，證監會已同意宇樹科技在科創板 IPO 的註冊申請，該公司擬募資逾 42 億元用於智能機器人研發。此消息激勵產業鏈表現，宇樹科技的供應商來福諧波股價暴漲 44.95%，埃斯頓大漲 33.09%。

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分析指出，機器人板塊正從主題催化轉向訂單與量產驗證的商業化兌現階段，優必選與微創機器人 - B 亦分別錄得逾 17% 與 16% 的漲幅。

受美國宏觀數據影響，黃金與貴金屬板塊走勢強勁。美國 6 月非農就業人數僅增加 5.7 萬人，遠低於預期，導致市場對美聯儲加息的預期降溫，交易員目前預測加息可能推遲至 12 月。在避險資金回流下，赤峰黃金大漲 19.13%，紫金黃金國際與靈寶黃金分別上漲 14% 與 16.21%。

相對而言，半導體板塊今日集體回調。兆易創新跌逾 5%，中芯國際與聯想集團均跌超過 3%。調整主因是市場憂慮 Meta 擬出租閒置算力的消息可能導致全球 AI 基建支出放緩，進而壓制存儲晶片需求。