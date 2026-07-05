鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過6.24億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,871.99美元，24小時漲跌幅+0.60%；以太幣(ETH)現報價格1,766.35美元，24小時漲跌幅+0.35%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達6.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.73億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.42億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅27.3%；HOT(HOT)24小時跌幅18.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Manta(MANTA)近一週漲幅28.2%；DYDX(DYDX)近一週漲幅15.6%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.8%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅180%；ARPA(ARPA)近一週跌幅35.8%；艾達幣(ADA)近一週跌幅33.7%。
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