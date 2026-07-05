鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過6.24億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,871.99美元，24小時漲跌幅+0.60%；以太幣(ETH)現報價格1,766.35美元，24小時漲跌幅+0.35%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達6.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.73億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.42億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅27.3%；HOT(HOT)24小時跌幅18.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。


近一週漲幅：Manta(MANTA)近一週漲幅28.2%；DYDX(DYDX)近一週漲幅15.6%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.8%。

近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅180%；ARPA(ARPA)近一週跌幅35.8%；艾達幣(ADA)近一週跌幅33.7%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈USDC以太幣比特幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣62696.10+0.35%
以太幣1760.07-0.01%
艾達幣0.1869+6.31%
USDC1.00066-0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty