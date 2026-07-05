鉅亨速報

盤中速報 - OGN大漲17.67%，報0.0186美元

鉅亨網新聞中心

OGN(OGN)在過去 24 小時內漲幅超過17.67%，最新價格0.0186美元，總成交量達0.17億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 82 名。

近 1 日最高價：0.0245美元，近 1 日最低價：0.0158美元，流通供給量：662,049,928。

Origin Protocol是一個允許市場參與者通過對等（P2P）網絡共用商品和服務的網絡。該平臺旨在利用乙太坊（ETH）區塊鍊和星際文件系統（IPFS）創建廣泛的在線市場，以消除中間商的需求。該協議允許創建去中心化的設置，買賣雙方都可以連接，檢查可用的列表，撰寫評論並執行許多其他操作。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+24.98%
  • 近 1 月：+7.72%
  • 近 3 月：-12.82%
  • 近 6 月：-42.89%
  • 今年以來：-39.35%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅OGN

相關行情

台股首頁我要存股
OGN0.01804+12.7%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty