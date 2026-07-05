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盤中速報 - GLMR大漲21.98%，報0.0111美元

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GLMR(GLMR)在過去 24 小時內漲幅超過21.98%，最新價格0.0111美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 40 名。

近 1 日最高價：0.0144美元，近 1 日最低價：0.009美元，流通供給量：1,085,222,009。

Glimmer (GLMR)是Moonbeam網路的治理Token，Moonbeam是同時相容波卡生態與乙太坊生態的智能合約平行鏈。作為在波卡網路上的平行鏈，是利用 Polkadot和Kusama區塊鏈的去中心化網路。這些網路利用Polkadot的安全性和可擴充性，但擁有自己的個人代幣、治理機制等。它支援任何類型的數據或資產的跨區塊鏈傳輸。區塊鏈集成了分片設計以提供無與倫比的可擴充性。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+28.57%
  • 近 1 月：+14.89%
  • 近 3 月：+3.85%
  • 近 6 月：-58.14%
  • 今年以來：-54.43%

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