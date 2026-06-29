普丁誓言全面奪取烏克蘭四地區！拒烏克蘭停火提議、稱俄羅斯不會停止攻勢

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-29 11:00

俄羅斯總統普丁週日（28 日）表示，俄方將持續推進在戰場上全面奪取烏克蘭四個地區的目標，並拒絕了他所稱由烏克蘭提出的、一項旨在遏制這場已持續逾四年戰爭衝突的新提案。

普丁誓言全面奪取烏克蘭四地區。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，普丁在接受俄羅斯國家電視台採訪時也表示，俄羅斯需要加強防空能力，以應對烏克蘭日益升溫、主要針對俄國石油工業的無人機攻擊。

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他並表示，俄羅斯在應對因烏克蘭襲擊而引發的燃料供應問題上，處理情況良好。

普丁週日稍早在克里姆林宮與政府部長及其他官員召開的會議上承認，烏方的攻擊已導致俄羅斯多個地區出現燃料短缺，但表示俄方正在妥善處理。

在電視專訪中，普丁指出，烏克蘭曾提議雙方相互停止遠程打擊，作為通往和平的一步。但俄羅斯認為，這項提議實質上是為了緩解基輔軍隊在雙方長達 1,250 公里前線上所承受的壓力，俄方不會因此分心。

普丁說:「這項提議的用意很清楚，因為我們對烏克蘭境內深處的反擊力量更強、影響更大，坦白說也更具破壞性。」

他表示:「由於兵力嚴重短缺，烏克蘭武裝部隊顯然認為這（停火提議）可能是他們的救命稻草。但拯救基輔政權並不在我們的計畫之內。」

烏克蘭總統澤倫斯基的辦公室，截稿前尚未針對普丁的言論回應記者的置評請求。

澤倫斯基本月曾致函普丁，公開提議與其進行面對面會談，但遭普丁拒絕。

普丁在專訪中表示，烏克蘭的攻擊「目的是要分散我們的注意力與兵力，使我們無法達成主要目標，即徹底解放頓巴斯與新俄羅斯地區」，所謂「新俄羅斯」是指頓巴斯及鄰近的札波羅熱與赫爾松等地區的統稱。

長期以來，普丁都堅持，烏克蘭必須放棄其在頓巴斯頓涅茨克境內剩餘的據點，作為任何和平協議的關鍵條件。

俄羅斯於 2022 年全面入侵烏克蘭七個月後，宣布併吞頓巴斯地區的頓內茨克與盧甘斯克，以及赫爾松與札波羅熱等四個地區，但目前俄軍僅實際控制其中部分區域。

烏克蘭無人機攻擊

談及烏克蘭的中長程無人機攻勢，普丁表示:「首要任務是迅速且大幅提升我們最需要的防空系統的產能。」

他並說:「不論這些攻擊打在我們基礎設施的何處，完全不會影響前線、即戰鬥接觸線上的局勢。」

普丁表示，俄方預期，在美國與以色列對伊朗衝突的「激烈階段」告一段落後，由美國主導、旨在終結俄烏戰爭的外交斡旋將恢復進行，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）也將再次訪問莫斯科。

他似乎也認同美國國務卿盧比歐（Marco ​Rubio）上週的說法，即去年普丁與美國總統川普在阿拉斯加的會談中，雙方並未達成正式協議，儘管當時確實討論了美方提出的方案。

普丁說:「沒有人簽署任何文件，但我們確實談到了結束烏克蘭衝突的某些可能性。」

他表示，美方當時要求雙方做出妥協，而這些妥協內容已包含在美方於會談中所提出的方案之中。

普丁在訪談中也提到，他本週與白俄羅斯總統盧卡申科進行了兩天會談，並暗示盧卡申科或可協助促成和平談判。