鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,740.01美元，24小時漲跌幅+0.35%；以太幣(ETH)現報價格1,760.13美元，24小時漲跌幅+0.65%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達8.75億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.59億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：HOT(HOT)24小時跌幅16.5%；OGN(OGN)24小時跌幅16.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Manta(MANTA)近一週漲幅28.2%；DYDX(DYDX)近一週漲幅15.6%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.8%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅180%；ARPA(ARPA)近一週跌幅35.8%；艾達幣(ADA)近一週跌幅33.7%。
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