盤中速報 - 艾達幣大漲8.41%，報0.1856美元

艾達幣 (ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.41%，最新價格0.1856美元，總成交量達0.49億美元，總市值65.28億美元，目前市值排名第 10 名。

Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。