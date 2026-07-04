鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過12.81億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-04 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅49.9%；ARPA(ARPA)24小時跌幅28.2%；SLP(SLP)24小時跌幅16.9%。

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近一週漲幅：Manta(MANTA)近一週漲幅24.7%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅24%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.8%。