華碩ROG成軍20周年特展 電競溢價優勢力抗產業漲價逆風

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-03 17:44

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (3) 日在台北市中山商圈舉辦成軍二十周年紀念特展，由旗下電競領導品牌玩家共和國重磅推出多款全新限定系列硬體配備。今 PC 市場深受關鍵零組件大漲所苦，整體產業出貨量普遍遭到外界保守看待，但華碩藉由多年培養的自有品牌影響力與高 ASP 電競產品，對後續 PC 業務依然持正面態度。

華碩ROG成軍二十周年特展 電競溢價優勢力抗產業漲價逆風。(圖：華碩提供)

華碩先前指出，研調機構預估今年全球 PC 出貨量可能衰退 10% 至 15%，而華碩內部的目標則是要優於產業平均水準，預期全年出貨量將維持持平，但受惠於平均售價提升，全年 PC 相關營收仍將有顯著增長。

‌



在個別事業表現上，由於高速運算平台帶動，第二季營收可望繳出雙位數增長的表現，今年上半年筆電銷量也預估將維持個位數百分比的成長。

為了展現核心技術實力並與產業脈絡深化結合，華碩在本次為期十天的二十周年特展中，特別打造融入實驗室前瞻美學的沉浸式空間，現場展示雙螢幕旗艦筆電、全新限定系列等終極戰備。