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盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(6)日除息1.2元，參考價19.3元

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慶豐富(9935-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為19.3元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 20.50 1.2 5.85% 0.0
2025/07/02 23.75 1.8 7.58% 0.0
2024/07/18 27.05 0.5 1.85% 0.0
2023/09/08 0.0 0.0 0.0% 0.25
2023/07/10 19.8 0.65 3.28% 0.0


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