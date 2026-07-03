盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(6)日除息1.2元，參考價19.3元
鉅亨網新聞中心
慶豐富(9935-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為19.3元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|20.50
|1.2
|5.85%
|0.0
|2025/07/02
|23.75
|1.8
|7.58%
|0.0
|2024/07/18
|27.05
|0.5
|1.85%
|0.0
|2023/09/08
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.25
|2023/07/10
|19.8
|0.65
|3.28%
|0.0
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