盤後速報 - 震旦行(2373)次交易(6)日除息3.7元，參考價53.6元
鉅亨網新聞中心
震旦行(2373-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.7元。
首日參考價為53.6元，相較今日收盤價57.30元，息值合計為3.7元，股息殖利率6.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|57.30
|3.7
|6.46%
|0.0
|2025/07/07
|61.0
|3.7
|6.07%
|0.0
|2024/07/05
|77.0
|4.1
|5.32%
|0.0
|2023/07/07
|80.5
|4.7
|5.84%
|0.0
|2022/07/06
|90.0
|6.0
|6.67%
|0.0
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