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盤後速報 - 震旦行(2373)次交易(6)日除息3.7元，參考價53.6元

鉅亨網新聞中心

震旦行(2373-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.7元。

首日參考價為53.6元，相較今日收盤價57.30元，息值合計為3.7元，股息殖利率6.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 57.30 3.7 6.46% 0.0
2025/07/07 61.0 3.7 6.07% 0.0
2024/07/05 77.0 4.1 5.32% 0.0
2023/07/07 80.5 4.7 5.84% 0.0
2022/07/06 90.0 6.0 6.67% 0.0


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