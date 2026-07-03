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隆大(5519-TW)下週(7月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.3元，股票股利0.5元，合計股利3.8元。
以今日(7月3日)收盤價34.55元計算，預估參考價為29.76元，權息值合計為4.79元，股息殖利率9.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。近5日股價上漲0.58%，集中市場加權指數上漲1.06%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|34.55
|3.3
|9.55%
|0.5
|2025/06/17
|34.25
|3.0
|8.76%
|0.0
|2024/06/18
|49.2
|2.2
|4.47%
|0.0
|2023/07/13
|25.05
|2.1
|8.38%
|0.0
|2022/08/08
|22.65
|2.0
|8.83%
|0.0
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