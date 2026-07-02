鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報13217.02點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:25，費城半導體下跌136.26點（或1.02%），暫報13217.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 1 月：+2.99%
  • 近 3 月：+71.15%
  • 近 6 月：+88.52%
  • 今年以來：+88.52%

焦點個股


費城半導體成分股以科磊(KLAC-US)領跌。科磊(KLAC-US)下跌6%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.4%；科林研發(LRCX-US)下跌4.95%；應用材料(AMAT-US)下跌4.71%；泰瑞達(TER-US)下跌3.94%。

部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲2.09%；安森美半導體(ON-US)上漲2.04%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.5%；德州儀器(TXN-US)上漲1.36%；芯源系統(MPWR-US)上漲1.1%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12833.73-3.89%
科磊241.63-9.23%
Onto Innovation Inc.307.32-12.5%
科林研發362.37-7.38%
應用材料602.38-7.46%
泰瑞達385.335-9.83%
台積電ADR443.975-0.06%
安森美半導體92.48-2.27%
安謀控股公司325.99-3.40%
德州儀器294.94-1.16%
芯源系統1295.83-2.70%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty