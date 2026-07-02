盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報536.35美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間03日00:30股價下跌28.26美元，報536.35美元，跌幅5.01%，成交量2,348,655（股），盤中最高價576.46美元、最低價536.35美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.43%
- 近 1 月：-6.2%
- 近 3 月：+45.58%
- 近 6 月：-16.21%
- 今年以來：-16.21%
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